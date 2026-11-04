Líder panista también cobra en el Congreso

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Enrique Dahud Uresti, líder estatal interino del Partido Acción Nacional (PAN), tiene un contrato por honorarios de 12 mil pesos mensuales en el Congreso del Estado, donde aparece como auxiliar general de la LXIV Legislatura.

Esto pese a que el coordinador de su bancada, Rubén Guajardo Barrera, aseguró que ya no colabora en el Poder Legislativo.

La contratación está registrada en la Plataforma Estatal de Transparencia correspondiente a septiembre de 2026.

En el directorio de servidores públicos, Dahud Uresti, secretario general en funciones de presidente estatal, aparece adscrito al área de Comisiones, mientras que el apartado de servicios profesionales reporta una remuneración mensual bruta de $12 mil pesos y un pago neto de 11,254.24 pesos, bajo el esquema de honorarios asimilados a salarios.

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El contrato LXIV-168-2026 establece que el Congreso pagará esa cantidad al dirigente panista por prestar servicios como auxiliar general. El documento fue firmado el 11 de septiembre de 2026 por el presidente de la Directiva, Luis Fernando Gámez Macías, y Dahud Uresti. Como justificación, señala que la contratación responde a una necesidad temporal y extraordinaria de la Legislatura.

El acuerdo tiene vigencia del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2026, contempla pagos divididos en dos parcialidades de 6,000 pesos y obliga al contratado a entregar informes trimestrales de actividades, desglosados por mes, a la Coordinación de Servicios Internos del Congreso.

Cuestionado sobre la contratación, Rubén Guajardo Barrera, coordinador del grupo parlamentario del PAN, afirmó que Dahud Uresti ya no colabora en el Congreso, aunque reconoció que había participado en trabajos políticos específicos en la Zona Media.

El contrato se suma a la relación que el dirigente mantuvo con la alcaldía capitalina, donde cobraba por asesorías.

Dicha colaboración ya concluyó, según confirmó el alcalde Enrique Galindo Ceballos.