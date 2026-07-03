Reforma judicial permite "perfiles a modo": abogados

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La Asociación de Abogados Postulantes de San Luis Potosí, acusó que la reforma al Poder Judicial, impulsada por el Congreso del Estado, abre la puerta para colocar perfiles "a modo" en jueces y magistraturas, al modificar el mecanismo para cubrir vacantes derivadas de la elección judicial.

Asociación de Abogados advierte riesgos en reforma judicial

El gremio advirtió que los cambios desvirtúan la voluntad ciudadana expresada en las urnas y anticipó que podrían ser impugnados por la vía constitucional.

Durante un posicionamiento público, la abogada postulante María del Sagrario Bernardo López advirtió que las modificaciones permitirían incorporar al Poder Judicial perfiles que no fueron respaldados por la ciudadanía en las urnas. Consideró que la reforma fue aprobada de manera acelerada y afirmó que ese nuevo mecanismo podría utilizarse para favorecer nombramientos discrecionales, por lo que llamó a la población a vigilar el actuar del Congreso del Estado y exigir transparencia en las decisiones relacionadas con la impartición de justicia.

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Congreso de San Luis Potosí modifica mecanismo para cubrir vacantes judiciales

Al respaldar esa postura, el abogado Efraín Torres Salazar sostuvo que el Congreso del Estado rebasó sus atribuciones al modificar un mecanismo que, aseguró, quedó establecido en la reforma judicial federal. Explicó que ésta prevé que, cuando un juez o magistrado electo deje definitivamente el cargo, la vacante sea ocupada por la persona que obtuvo la segunda mayor votación en la elección correspondiente, por lo que cambiar esa disposición requeriría primero una reforma a la Constitución federal.

Bajo ese argumento, afirmó que la legislación aprobada en San Luis Potosí podría ser combatida mediante una acción de inconstitucionalidad al considerar que contraviene el principio de supremacía constitucional.