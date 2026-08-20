Los policías estatales, bajos en certificación

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El año pasado cerca del 80 por ciento de las corporaciones policiales estatales de San Luis Potosí registraron evaluaciones de control de confianza actualizadas.

San Luis Potosí entre estados con bajo porcentaje de certificado policial

Sin embargo, los elementos de dichas instancias destacaron entre las 12 del país con más bajo porcentaje del Certificado Único Policial (CUP).

De acuerdo con los resultados de los Censos Nacionales de Seguridad Pública Estatal y Federal (CNSPEF), el 58.3 por ciento de las corporaciones potosinas tenían dicha certificación, la doceava más baja del país.

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El peor fue Oaxaca con 2.2 por ciento y después le siguieron Guerrero con 17.7 por ciento; Hidalgo con 26.9 por ciento; Puebla con 31.7 por ciento; Veracruz con 35.7 por ciento; Zacatecas con 42.6 por ciento y Quintana Roo con 46.2 por ciento.

Tabasco cuentan con 50.3 por ciento; Yucatán con 54.1 por ciento; Nayarit con 56.4 por ciento y Sinaloa con 57.7 por ciento.

Con estos porcentajes tales estados y San Luis Potosí se ubicaron debajo de la media nacional que fue de 70.2 por ciento.

Evaluaciones aprobatorias vigentes en policías estatales

En contraste, 79.0 por ciento de los elementos estatales obtuvieron evaluaciones aprobatorias vigentes, indicador superior a la media nacional establecida en 68.6 por ciento, precisó el estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los datos complementarios subrayaron que el 10.6 por ciento cuenta con evaluaciones aprobatorias no vigentes; 3.7 por ciento con evaluaciones vigentes no aprobatorias; 4.2 por ciento evaluados con resultados pendientes; y 2.5 por ciento sin evaluación.