logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Los policías estatales, bajos en certificación

Aún y cuando el 80% ya cuentan con pruebas de control y confianza

Por Rubén Pacheco

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
A
Los policías estatales, bajos en certificación
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El año pasado cerca del 80 por ciento de las corporaciones policiales estatales de San Luis Potosí registraron evaluaciones de control de confianza actualizadas.

      San Luis Potosí entre estados con bajo porcentaje de certificado policial

      Sin embargo, los elementos de dichas instancias destacaron entre las 12 del país con más bajo porcentaje del Certificado Único Policial (CUP).

      De acuerdo con los resultados de los Censos Nacionales de Seguridad Pública Estatal y Federal (CNSPEF), el 58.3 por ciento de las corporaciones potosinas tenían dicha certificación, la doceava más baja del país.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El peor fue Oaxaca con 2.2 por ciento y después le siguieron Guerrero con 17.7 por ciento; Hidalgo con 26.9 por ciento; Puebla con 31.7 por ciento; Veracruz con 35.7 por ciento; Zacatecas con 42.6 por ciento y Quintana Roo con 46.2 por ciento.

      Tabasco cuentan con 50.3 por ciento; Yucatán con 54.1 por ciento; Nayarit con 56.4 por ciento y Sinaloa con 57.7 por ciento.

      Con estos porcentajes tales estados y San Luis Potosí se ubicaron debajo de la media nacional que fue de 70.2 por ciento.

      Evaluaciones aprobatorias vigentes en policías estatales

      En contraste, 79.0 por ciento de los elementos estatales obtuvieron evaluaciones aprobatorias vigentes, indicador superior a la media nacional establecida en 68.6 por ciento, precisó el estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      Los datos complementarios subrayaron que el 10.6 por ciento cuenta con evaluaciones aprobatorias no vigentes; 3.7 por ciento con evaluaciones vigentes no aprobatorias; 4.2 por ciento evaluados con resultados pendientes; y 2.5 por ciento sin evaluación.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Video | Exigen justicia para víctimas de recientes ataques armados
        Video | Exigen justicia para víctimas de recientes ataques armados

        Video | Exigen justicia para víctimas de recientes ataques armados

        SLP

        Rubén Pacheco

        La caravana avanzó por calles del centro histórico hacia la FGE en Eje Vial

        Realiza JEC labores de conservación en la Vía Alterna
        Realiza JEC labores de conservación en la Vía Alterna

        Realiza JEC labores de conservación en la Vía Alterna

        SLP

        Pulso Online

        Las cuadrillas trabajan en los primeros cinco kilómetros de la vialidad que conecta con el Eje 122 de la Zona Industrial

        Tras marcha, Fiscalía recibe a familiares de dos víctimas
        Tras marcha, Fiscalía recibe a familiares de dos víctimas

        Tras marcha, Fiscalía recibe a familiares de dos víctimas

        SLP

        Pulso Online

        La institución informó sobre las investigaciones por la muerte del universitario y las lesiones causadas a un adolescente

        Investigan a Tecmol por tala en márgenes del río Valles
        Investigan a Tecmol por tala en márgenes del río Valles

        Investigan a "Tecmol" por tala en márgenes del río Valles

        SLP

        Huasteca Hoy

        Romero Calzada tenía la intención de hacer del sitio un lugar con interés comercial y turístico