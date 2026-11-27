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San Luis Potosí entró en la lista de diez entidades que generan mayor preocupación en materia de seguridad pública para las empresas de Estados Unidos que operan en México, de acuerdo a la más reciente edición del Sondeo de Seguridad Empresarial de la American Chamber of Commerce México (AmCham).

AmCham y la percepción de riesgos en San Luis Potosí

En la edición 2026 de dicha encuesta, la instancia empresarial señala cuáles son las áreas geográficas y rutas del país que les generan mayor preocupación por la concentración de riesgos para las actividades de las empresas.

Entre esos desafíos están el robo al transporte, "que se concentra en el centro del país y se extiende hacia el Bajío y el norte, a lo largo de corredores que conectan las zonas industriales".

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Impacto de cierres y cobros en la continuidad operativa

En el sondeo se señala que los cierres de carreteras, rutas y accesos derivados de conflictos sociales son uno de los factores que más afectan la continuidad de las operaciones, y uno de los menos estudiados.

Además, señala, dichos cierres van acompañados del cobro de cuotas a los transportistas para permitirles el paso.

El documento señala que las empresas afiliadas a la AmCham perciben los mayores "desafíos de seguridad" en los estados en los que se concentra su actividad.

Con base en ese principio, anualmente elaboran una lista de las diez entidades con mayores desafíos.

Este año, la Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León encabezan dicho listado.

En el octavo sitio se ubicó San Luis Potosí, que este año entró en la lista, luego de que en la versión anterior del ejercicio, hecho en 2024, no aparecía.

El sondeo resalta la incorporación de la entidad potosina fue resaltado por la AmCham, junto con el ingreso de Sinaloa, que tampoco se ubicaba en la lista.

En contraparte, Michoacán, Guerrero y Veracruz salieron del listado este año.