Aumentaron 8 por ciento los divorcios en San Luis

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Entre 2024 y 2025, los divorcios aumentaron 8 por ciento en el estado de San Luis Potosí, de acuerdo con cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

San Luis Potosí registra aumento de divorcios entre 2024 y 2025

Durante el 2024 el Registro Civil del Estado oficializó 3 mil 537 divorcios, de los cuales 2 mil 524 se clasificaron como incausados; 956 de mutuo consentimiento; 31 por separación por dos años o más. Los restantes 26 por otras causas.

En tanto, en el 2025 se formalizaron 3 mil 829 separaciones, de ellos 2 mil 983 de tipo incausado; 845 de mutuo consentimiento; cero por separación por dos años o más y una por otras causas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Características y presunciones sobre los divorcios en San Luis Potosí

Es decir, en un período de un año se registraron 292 disoluciones administrativas civiles más, equivalente a un aumento del 8 por ciento, según los datos oficiales de la Estadística de Divorcios (ED).

Los procesos de carácter incausado, predominante en la entidad, se llevan a cabo sin necesidad de probar una causa o culpa de la otra parte, bastando únicamente la voluntad unilateral de no continuar casado.

Aunque el Inegi no lo documenta, se presume que un gran porcentaje de las rupturas derivan de violencia familiar, en cuyo delito las principales víctimas son las mujeres, niñas, niños y adolescentes.