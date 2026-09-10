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Al alza, cifras de suicidio en SLP

La Secretaría de Salud y el Inegi coinciden en registrar incrementos de casos mortales y de lesiones autoinfligidas

Por Rubén Pacheco

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Al alza, cifras de suicidio en SLP
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      Ya sea en la comparativa del acumulado del 2026 con el mismo registro del 2025, como del año pasado con el antepasado, San Luis Potosí reporta aumento de suicidios, mientras que en 2026 también se registró un alza en el diagnóstico de padecimientos mentales, relacionados con lesiones autoinfligidas.

      San Luis Potosí reporta aumento de suicidios en 2024 y 2025

      En la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, hoy 10 de septiembre, la entidad acumuló 255 suicidios en el 2024, de los cuales 212 correspondieron a hombres y 43 de mujeres, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

      Los datos señalaron que el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación fue el medio más utilizado por los suicidas con 224 víctimas; 18 por disparo de arma de fuego; 10 por envenenamiento y tres por otras causas.

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      En 2025, los casos sumaron 273 suicidios, de los cuales 223 correspondieron a hombres y 50 a mujeres.

      Incremento en diagnóstico de padecimientos mentales relacionados con lesiones autoinfligidas

      Los métodos continuaron en el mismo sentido, dado que la asfixia alcanzó las 239 defunciones; 17 causadas por disparo de arma de fuego; 14 por envenenamiento y tres por otras causas. Es decir, significó un aumento del 7 por ciento.

      En otro sentido, de acuerdo al informe semanal de la Dirección General de Epidemiología (DGE), San Luis Potosí registra este año un incremento del ocho por ciento en el diagnóstico de padecimientos mentales, relacionadao con lesiones autoinfligidas, con respecto al año pasado.

      La DGE precisó que, entre enero y agosto del año pasado cinco tipos de atenciones acumularon 65 personas con alguna afección mental.

      En contraste, al cotejar con la información del mismo periodo de 2026, la entidad potosina sumó 70 atenciones, 21 hombres y 49 mujeres, precisó la base de datos federal generada por la Secretaría de Salud.

      Es decir, que este año fueron atendidas cinco pacientes más, equivalente a un incremento del 8 por ciento.

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