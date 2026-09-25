SGS es más tolerante con los infractores
Conducir en estado de ebriedad y exceso de velocidad tienen sanciones que difieren hasta en 100% entre municipios.
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Las multas por infringir las disposiciones de tránsito presentan diferencias importantes entre los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos, al grado de que una misma conducta puede representar el doble de costo para un automovilista dependiendo de la demarcación donde sea sancionado.
Diferencias en sanciones por conducir en estado de ebriedad
De acuerdo con un análisis realizado por la organización Ciudadanos Observando con base en las Leyes de Ingresos municipales, conducir en estado de ebriedad representa una multa de 28 mil 154.40 pesos en San Luis Potosí y Villa de Pozos, mientras que en Soledad de Graciano Sánchez el cobro es de 14 mil 77.20 pesos. La diferencia también se observa en las sanciones por conducir con aliento alcohólico, que ascienden a 7 mil 38.60 pesos en la capital, frente a 4 mil 692.40 pesos en Soledad.
Variaciones en multas por accidentes y seguridad vial
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Las variaciones se extienden a conductas relacionadas con accidentes y seguridad vial. Abandonar a una persona después de un hecho de tránsito implica una multa de 11 mil 731 pesos en San Luis Potosí y Villa de Pozos, mientras que en Soledad la sanción es de 5 mil 982.81 pesos. En el caso de abandonar el vehículo después de un siniestro, la multa es de 4 mil 692.40 pesos en la capital y de 2 mil 346.20 pesos en Soledad.
El exceso de velocidad también tiene tarifas distintas. En San Luis la sanción es de 2 mil 346.20 pesos, mientras que en Soledad es de mil 759.65 pesos.
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