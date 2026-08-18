Se agota plazo para pagar bien a policías
Municipios solicitan apoyo para modificar fondos y aumentar sueldos a policías municipales.
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De los 59 ayuntamientos del estado, solo el 17 por ciento cumple con la homologación de salario mensual libre de 14 mil pesos o más a policías municipales, informó Nohemí Proal Huerta, titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP).
Cumplimiento salarial en municipios de San Luis Potosí
Refirió que dicho porcentaje equivale a 10 municipios, consistentes en San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos, Ciudad del Maíz, Cárdenas, Tierra Nueva, Matehuala, El Naranjo, Zaragoza y Cerro de San Pedro.
Solicitudes para modificaciones en el Fondo Fortamun
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Puntualizó que gobiernos municipales han solicitado colaboración para generar modificaciones en el anexo programático del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun), a fin de que puedan generar el incremento salarial.
"Entonces, también algunos de ellos estamos en espera del oficio de confirmación, por parte del Secretariado", comentó.
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