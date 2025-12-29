Sanciona el INE a partidos políticos por deudas y multas

Adeudos millonarios, recortes al financiamiento público y multas por irregularidades administrativas mantienen bajo sanción a varios partidos políticos en San Luis Potosí.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó nuevas penalizaciones contra el PRI, Morena, el PAN y el Partido Verde Ecologista de México, tras detectar omisiones en reportes financieros y casos de afiliaciones indebidas correspondientes a ejercicios anteriores.

Entre los partidos con mayores afectaciones se encuentra el PRI en la entidad, cuyo adeudo se incrementó tras la aprobación de dos sanciones relacionadas con el ejercicio fiscal 2019. El órgano electoral determinó una reducción de financiamiento por más de 581 mil pesos por la omisión de reportar dos comprobantes fiscales que amparaban operaciones por 387 mil pesos.

A esta irregularidad se sumó la aceptación de una aportación prohibida por la normativa electoral, por un monto superior a los 117 mil pesos. Como consecuencia, el INE ordenó un nuevo recorte al financiamiento público del partido por 235 mil pesos. Con estas resoluciones, el adeudo total del PRI en San Luis Potosí, encabezado por Sara Rocha Medina, asciende a cerca de un millón 789 mil pesos.

