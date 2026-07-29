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Multan hasta 15 propietarios de autos con polarizados

Cada semana se aplican entre 10 y 15 sanciones a conductores con vidrios polarizados fuera de norma.

Por Redacción

Julio 29, 2026 11:39 a.m.
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Multan hasta 15 propietarios de autos con polarizados
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      El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana(SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que cada semana se aplican entre 10 y 15 sanciones a conductores que circulan con vidrios polarizados, ya que incumplen el reglamento municipal.

      El funcionario explicó que, antes de imponer una multa, los elementos de la corporación invitan a los propietarios de los vehículos a retirar el polarizado para ajustarse a la normatividad. Sin embargo, cuando existe una negativa por parte del conductor, se procede con la sanción correspondiente.

      Villa Gutiérrez precisó que el promedio semanal de infracciones por esta causa oscila entre 10 y hasta 15 casos, al señalar que las acciones forman parte de los operativos que realiza la dependencia en distintos puntos de la ciudad.

      Respecto a la detección de vehículos con placas cubiertas, aclaró que no se trata de placas polarizadas, sino de micas colocadas sobre ellas para dificultar su visibilidad. Indicó que estos aditamentos también son retirados debido a que el reglamento prohíbe su uso.

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      El secretario reiteró que tanto los vidrios polarizados fuera de la norma como las micas sobre las placas constituyen infracciones al reglamento de tránsito, por lo que la corporación continuará con las revisiones y la aplicación de las sanciones correspondientes.

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