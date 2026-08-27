Sara Rocha propone elevar hasta 70 años pena por feminicidio

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La diputada Sara Rocha Medina propuso una iniciativa para reformar los artículos 135, 135 BIS y adicionar un artículo 135 TER del Código Penal del Estado de San Luis Potosí para incrementar la pena por la comisión de feminicidio al pasar de 40 a 60 años de prisión, a 50 a 70 años.

Propone establecer que las personas sentenciadas por el delito de feminicidio les quede prohibida la aplicación de criterios de oportunidad, la facultad de desistimiento de la acción penal, acuerdos reparatorios, la terminación anticipada y la aplicación de cualquier fórmula procesal que reduzca su pena.

Su propuesta también busca incorporar como razones de género en el delito de feminicidio que exista, o haya existido o que se pretendía establecer una relación de parentesco; afecto; docente o laboral, o cualquier otra que implique amistad, confianza, subordinación o superioridad, entre la víctima y el agresor.

Lo anterior con el objetivo de ampliar el espectro de las agravantes del delito de feminicidio, además de proponer protocolos para su investigación. Existen antecedentes de violencia, sexual, física, psicológica, patrimonial, económica, o de cualquier indicio de amenaza, producidas en el ámbito, familiar; laboral; o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima, aunque no hubieran sido denunciados con anterioridad.

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Además, adiciona cuando el delito se cometa en un contexto de subordinación o relaciones de asimetría de poder entre el sujeto activo y la víctima; el delito este motivado por prejuicios o estereotipos relacionados a la orientación sexual, expresión de género, o las características sexuales de la víctima; y la víctima se haya encontrado en estado de indefensión, entendiéndose éste como la situación de desprotección real que imposibilite, disminuya o inhiba su defensa.

Tampoco podrá beneficiarse de inmunidades, indultos, amnistías o figuras análogas o con

efectos similares.