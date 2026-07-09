Se adelantan partidos políticos a las campañas del 27: A. Vega

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Con excepción de Movimiento Ciudadano, el resto de los partidos políticos ya cayeron en violación a la norma electoral porque adelantaron sus precampañas o su activismo de cara a la elección de 2027, a pesar de que vamos a enfrentar una elección doblemente de Estado, si van separados Morena y el Partido Verde, informó el ex presidente del Congreso del Estado en la legislatura de 4 años, Amado Felipe Vega Robledo.

El priista manifestó, que si bien es necesario que la oposición se una y haga un frente común en caso de que quiera o aspire a un papel destacado el año próximo, técnicamente todos los partidos, han caído en falta, al perfilar a sus candidatos, mucho antes de lo previsto, indicador de que quien ha fallado es la autoridad electoral.

Dijo que en visto del proceso electoral que se tiene para 2027, tanto federal como estatal, se vuelve a ver la falta de respeto a la legislación electoral, y ya se volvió una costumbre de que todos los partidos políticos violenten las disposiciones legales y se inventen determinadas figuras para empezar a determinar sus candidatos con anticipación.

Agregó que se perciben fallas del Instituto Nacional Electoral, porque ni siquiera se atrevió a asumir el papel de regulador de los actos anticipados de campaña.

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Advirtió que en este escenario donde unos dicen que sí y otros que no y todos caen en falta y aún así hasta amenazan con denunciarse unos a otros, lo que sí se percibe es que habrá una pugna de dos elecciones de estado para el territorio de San Luis Potosí, una de ellas patrocinada por el Gobierno federal en el que las siglas son de Morena y otra del Gobierno del Estado y partidos de oposición tales como el PRI el PAN, Movimiento Ciudadano y en este caso el partido Somos México, tiene que asumir un papel muy relevante si es que quieren ser competitivos en la próxima elección, pero además no están en condiciones de actuar de manera desarticulada, sino que tienen que articularse entre ellos mismos, con independencia de figuras jurídicas que existen en la legislación actual, tales como las coaliciones, de manera que cuenten con un frente opositor común, si es que quieren ejercer el papel verdadero de partidos de oposición a los partidos tanto del gobierno estatal como del gobierno federal, es decir Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo.

Recordó que también deberán hacer a un lado sus intereses partidistas, porque hoy estamos ante una emergencia nacional y estatal para 2027, pero además deberán irse a las urnas con candidatos competitivos, pero también hacer a un lado la burocracia de los partidos políticos para el nombramiento de ciertos candidatos.