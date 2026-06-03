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Se agrava ruptura al interior del PT

Militantes del partido acusan a su dirigente ante el Ceepac

Por Ana Paula Vázquez

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
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Se agrava ruptura al interior del PT
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      Militantes del Partido del Trabajo (PT) en San Luis Potosí solicitaron la destitución del comisionado estatal, Gerardo Acosta Zavala, al acusarlo de ejercer violencia política de género, excluir a cuadros partidistas de la toma de decisiones y mantener una conducción que ha derivado en conflictos internos, según expuso Guadalupe Vivas, coordinadora de afiliación del Distrito 12.

      Durante una visita al Congreso del Estado, Vivas informó que acudió a solicitar el respaldo de las diputadas petistas para que atiendan las inconformidades de un grupo de militantes que también suscribió un desplegado crítico hacia la dirigencia estatal.

      Señaló que presentó una denuncia ante el Ceepac por presunta violencia política de género y que además promovió recursos ante instancias nacionales del partido, sin obtener una resolución favorable.

      La militante afirmó que desde la llegada de Acosta Zavala, en agosto de 2024, diversos integrantes del partido fueron desplazados de actividades internas y cuestionó la forma en que se desarrollan las reuniones partidistas.

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      Sostuvo que existe inconformidad entre militantes por la conducción del instituto político y recordó que en una reunión realizada en noviembre se registró un enfrentamiento entre asistentes derivado de desacuerdos sobre la dirección del partido.

      Vivas también vinculó a la actual dirigencia con las observaciones y sanciones que recientemente han alcanzado al PT en materia administrativa y de transparencia. Aseguró que existen dudas entre la militancia sobre el manejo de los recursos del partido y señaló que la estructura operativa se encuentra reducida a tres personas. Asimismo, sostuvo que Acosta Zavala tiene una presencia limitada en las oficinas partidistas.

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