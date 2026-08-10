Se alargaría realización de proyectos bilaterales
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Ante la posibilidad de que México sea sancionado por el incumplimiento de acuerdos internacionales, lo cierto es que no hay contrapesos, lo que ha motivado al presidente de Estados Unidos, a dar largas a la generación de proyectos de inversión en México, lo que no va a tomar definiciones sino hasta después de las elecciones intermedias, aseguró la presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ana María Abascal Sainz.
Cuestionada acerca de los reveses que ha sufrido el paraíso en materia de democracia, la desaparición de los órganos autónomos y de transparencia, la descomposición de los equilibrios y la creación de modelos de gobierno que se conocía como la reforma del Estado previa a la firma del Tratado Trilateral de Libre Comercio de América del Norte, dijo que este estado opera sin contrapesos.
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