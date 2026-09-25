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Se aplicarán más de un millón de vacunas: SS

Por Rubén Pacheco

Septiembre 25, 2026 03:00 a.m.
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Se aplicarán más de un millón de vacunas: SS
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      En la temporada invernal 2026-2027, se prevé la aplicación de más de un millón de vacunas contra enfermedades respiratorias, informó Leticia Mariana Gómez Ordaz. titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado.

      Refirió que más de 800 mil corresponden a dosis contra la Covid-19 o coronavirus y más de 300 mil contra la influenza.

      En entrevista, la funcionaria estatal precisó que el periodo de vacunación iniciará en noviembre próximo y se extenderá hasta el primer trimestre del 2027, época donde aumentan estos males de las vías respiratorias.

      Consideró que la respuesta ciudadana es favorable durante la campaña de inmunización, la cual tiende a mejorar con el programa Visitando Corazones, donde personal de salud acude directamente a los domicilios para la aplicación del biológico.

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      Subrayó que las visitas no solo permiten la aplicación de vacunas contra padecimientos respiratorios, sino también completar los esquemas pendientes contra otras enfermedades.

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