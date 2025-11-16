logo pulso
SLP

Se compromete M. Aradillas a sacar del abandono a Pozos

La diputada con licencia, culpa al gobierno de la capital del atraso en la demarcación

Por Leonel Mora

Noviembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
En su primer comunicado con nueva concejal presidente de Villa de Pozos, la diputada con licencia Martha Patricia Aradillas Aradillas se comprometió a dar continuidad a las obras, programas y acciones que buscan hacer del nuevo municipio una demarcación “diferente” a la que por años, dejó abandonada el gobierno municipal de la capital.

La nueva funcionaria expuso que para revertir “décadas de rezago”, habrá que dar continuidad “a las acciones y obras emprendidas en coordinación con las distintas direcciones municipales, a fin de atender el abandono histórico que ha afectado a la localidad”.

Afirmó que, en poco más de un año, “este municipio ha logrado avances relevantes en materia de infraestructura y servicios públicos. No obstante, persisten retos importantes, especialmente en el fortalecimiento de los servicios básicos y sobre todo, en el suministro de agua potable en muchas colonias de la demarcación”.

Patricia Aradillas adelantó que se realizará una evaluación integral de las distintas direcciones del gobierno municipal “para reforzar y fortalecer aquellas áreas que así lo requieran, garantizando un desempeño más eficiente y una atención más efectiva para la ciudadanía”.

