Se construyen 6 mil casas en Villa de Pozos

El gobierno de Villa de Pozos informó que, actualmente, hay más de seis mil viviendas en construcción en ocho diferentes desarrollos inmobiliarios en este municipio y que, ante el interés creciente de los inversionistas inmobiliarios, preocupa lograr un "crecimiento ordenado", sobre todo, en temas de disponibilidad de agua y de seguridad pública.

Al respecto, el director de Desarrollo Urbano y Gestión Territorial de esta demarcación, Jorge Mejía Reyes, declaró que para asegurar un crecimiento ordenado "se revisan previamente los proyectos de nuevos desarrollos habitacionales considerando aspectos como la seguridad y la disponibilidad de agua. Posteriormente, distintas áreas del gobierno municipal revisan que cada propuesta cumpla con los requisitos y contribuya positivamente al desarrollo adecuado de Villa de Pozos".

El funcionario afirmó que este municipio es "una de las zonas con mayor dinamismo y crecimiento dentro de la zona metropolitana de San Luis Potosí, gracias a su privilegiada ubicación geográfica y a su conectividad con importantes ejes carreteros y corredores productivos".

Mejía Reyes reconoció que el crecimiento urbano de Villa de Pozos también impone retos, pues el gobierno municipal deberá invertir en atender el crecimiento poblacional, fortalecer la infraestructura y garantizar mejores condiciones de vida para las y los residentes actuales y para aquellos que se vayan sumando.

