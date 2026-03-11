logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Fotogalería

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se construyen 6 mil casas en Villa de Pozos

Se procura que los nuevos desarrollos cuenten con agua y seguridad

Por Leonel Mora

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
A
Se construyen 6 mil casas en Villa de Pozos

El gobierno de Villa de Pozos informó que, actualmente, hay más de seis mil viviendas en construcción en ocho diferentes desarrollos inmobiliarios en este municipio y que, ante el interés creciente de los inversionistas inmobiliarios, preocupa lograr un "crecimiento ordenado", sobre todo, en temas de disponibilidad de agua y de seguridad pública. 

Al respecto, el director de Desarrollo Urbano y Gestión Territorial de esta demarcación, Jorge Mejía Reyes, declaró que para asegurar un crecimiento ordenado "se revisan previamente los proyectos de nuevos desarrollos habitacionales considerando aspectos como la seguridad y la disponibilidad de agua. Posteriormente, distintas áreas del gobierno municipal revisan que cada propuesta cumpla con los requisitos y contribuya positivamente al desarrollo adecuado de Villa de Pozos".

El funcionario afirmó que este municipio es "una de las zonas con mayor dinamismo y crecimiento dentro de la zona metropolitana de San Luis Potosí, gracias a su privilegiada ubicación geográfica y a su conectividad con importantes ejes carreteros y corredores productivos".

Mejía Reyes reconoció que el crecimiento urbano de Villa de Pozos también impone retos, pues el gobierno municipal deberá invertir en atender el crecimiento poblacional, fortalecer la infraestructura y garantizar mejores condiciones de vida para las y los residentes actuales y para aquellos que se vayan sumando.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Refuerzan vigilancia sanitaria en ganado de la Huasteca
    Refuerzan vigilancia sanitaria en ganado de la Huasteca

    Refuerzan vigilancia sanitaria en ganado de la Huasteca

    SLP

    Redacción

    Buscan frenar gusano barrenador.

    SLP crea coordinación para personas con discapacidad
    SLP crea coordinación para personas con discapacidad

    SLP crea coordinación para personas con discapacidad

    SLP

    Redacción

    Nueva área dependerá de la SGG.

    Pasa reforma que modifica criterio para mayoría calificada
    Pasa reforma que modifica criterio para mayoría calificada

    Pasa reforma que modifica criterio para mayoría calificada

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    La iniciativa fue impulsada por el PVEM, mientras que Morena votó en contra

    Aprueban reforma que permite chapulinear a diputados
    Aprueban reforma que permite chapulinear a diputados

    Aprueban reforma que permite "chapulinear" a diputados

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    El PAN criticó la iniciativa por considerar que afecta la voluntad del electorado y la disciplina partidista