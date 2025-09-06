Se debe regular uso de celulares en secundarias

El titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, se pronunció para que no se permita el uso de teléfono celulares en las escuelas primarias, y que sólo se les use de manera regulada en la secundarias.

Afirmó que ya presentaron una iniciativa en el Congreso del Estado a ese respecto, porque los teléfonos celulares representan distractores muy importantes en los grados menores de escuela.

Dijo no creer que en primaria se tenga que permitir el uso de los teléfonos celulares, pero sí conceder algo en el caso de la educación secundaria, siempre y cuando sea de manera regulada.

Añadió que han entregado una serie de documentos a la Comisión Legislativa de Educación, de manera que se considera la reforma, porque todos los días tienen problema de que es necesario retirar teléfonos celulares en las escuelas, y sobre todo porque quitar los teléfonos genera también problemas con los padres de familia, por falta de una regulación clara.

Juzgó muy importante que sí hay padres de familia que tienen problemas con los docentes por esa causa, entonces que haya una ley que regule el uso de los teléfonos en las escuelas.

Aseguró que precisamente para que no haya ambigüedades, es muy importante entender que no todos los escolares pueden usar los teléfonos celulares de manera que representen distractores en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque hay algunos para los que es inevitable que les representen una distracción que no les permita aprender.