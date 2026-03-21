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Se deslinda Gallardo de declaraciones de Velasco

En relación a que Morena no apoyará al PVEM en el 2027 a SLP

Por Rubén Pacheco

Marzo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Se deslinda Gallardo de declaraciones de Velasco

Luego que el senador Manuel Velasco Coello amagó que, si Morena no apoya una eventual candidatura de la congresista Ruth Miriam González Silva a la gubernatura del estado, el PVEM competirá solo en las elecciones del 2027, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, se deslindó de la propuesta del legislador, al reiterar que, a nivel local se busca generar una “gran coalición”.

Manuel Velasco Coello y su amenaza electoral

En entrevista, el mandatario estatal declaró que Velasco Coello es “una cosa”, pero el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y toda su estructura en San Luis Potosí, es “otra cosa”.

Previo a sostener una reunión con los 59 alcaldes y alcaldesas, así como el gabinete de seguridad en el Centro de Negocios Potosí, dijo que, si bien el correligionario es el principal referente del partido del tucán, en territorio potosino el PVEM se encuentra en proceso de explorar coaliciones.

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Estrategia del PVEM en San Luis Potosí para 2027

Gallardo Cardona exteriorizó que el acuerdo todavía no está firme para saber con qué fuerzas políticas se unificará el Verde, sin embargo, con el tiempo se determinará cuál será la “gran coalición”.

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