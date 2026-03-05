Se deslinda la SSPC de atorones en arcos

Si la infraestructura instalada en los arcos de seguridad no cumple con la altura necesaria para permitir el paso de vehículos de mayor dimensión, la responsabilidad de responder y hacer los ajustes no recaerá en la Secretaría de Seguridad, sino en las dependencias encargadas del proyecto, advirtió el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), Jesús Juárez Hernández.

El secretario explicó que desde el arranque se trató de un proyecto previamente planeado y que su ejecución corre a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y personal del C-5, instancias que supervisan tanto el diseño como la instalación.

“Si hubiera algo que ajustar, seguramente serán esas autoridades”, comentó al ser cuestionado sobre posibles fallas en las dimensiones de la estructura.

Juárez Hernández agregó que, de acuerdo con la información que le compartieron recientemente, hay alrededor de 35 puntos que ya se encuentran habilitados en diversas ubicaciones de la entidad potosina y no se descarta que la cifra aumente conforme avance el proyecto.

Con ello, dejó en claro que cualquier observación técnica sobre alturas o especificaciones deberá ser atendida por las áreas responsables de la planeación y supervisión de la obra.