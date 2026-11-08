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Se deslinda SSPC de la balacera en el Río Santiago

Por Rolando Morales

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Se deslinda SSPC de la balacera en el Río Santiago
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      El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, señaló que la Guardia Civil Estatal, mantuvo bajo reserva la información sobre el enfrentamiento armado registrado el miércoles en el bulevar Río Santiago, donde una persona resultó lesionada, e incluso pidió a los elementos municipales retirarse del lugar para que no tuvieran conocimiento de lo ocurrido.

      El funcionario explicó que la corporación municipal, no participó como primera respondiente, pues esa responsabilidad quedó en manos de la Guardia Civil Estatal. Indicó que la información fue manejada de manera hermética y que los agentes capitalinos fueron retirados del sitio, por lo que dijo desconocer los detalles del operativo y evitó comentar otros datos que aseguró tener sobre el caso.

      Respecto a la frecuencia de este tipo de hechos en la ciudad, Villa Gutiérrez sostuvo que los enfrentamientos con armas de fuego han disminuido y que actualmente se encuentran más controlados. Recordó que años atrás podían registrarse uno o dos episodios de este tipo por semana, con intercambios de disparos en la vía pública.

      Como ejemplo de aquellos antecedentes mencionó incidentes ocurridos en la avenida Salk y otros puntos de la capital, donde los enfrentamientos entre personas armadas llegaron a representar un riesgo para quienes transitaban por las calles.

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      Sobre lo ocurrido en el bulevar Río Santiago, a la altura del puente 20 de Noviembre, el secretario consideró que fue un episodio que se salió de control y sostuvo que corresponde a las autoridades estatales esclarecer qué sucedió. El operativo derivó, de acuerdo con el reporte posterior de la SSPC estatal, en la detención de dos personas y el aseguramiento de seis armas de fuego y dos vehículos.

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