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Se desvirtúa protesta por algunos medios

Por Flor Martínez

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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      La regidora de Morena, Dulce Galván, acusó que algunos medios de comunicación, han intentado desvirtuar el bloqueo en la avenida San Lorenzo por falta de agua potable en el sector, lo que derivó en lo que calificó de represión policial.

      Señaló que, tras los actos de represión que sufrió junto con otros manifestantes, se presentará una denuncia colectiva contra elementos de la Guardia Civil Municipal y de la Guardia Civil Estatal, al considerar que actuaron de manera arbitraria durante una protesta en la que, afirmó, también resultaron afectados menores de edad y adultos mayores.

      "Vamos a realizar una denuncia colectiva de todas las personas afectadas arbitrariamente. Ya no nada más se trata de la exigencia por la falta de agua, sino que esto ya se está sobrepasando", declaró.

      Indicó que este sábado acudió, junto con vecinos inconformes, a una reunión convocada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en las inmediaciones del lugar donde ocurrieron los hechos.

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      Sin embargo, denunció que durante el encuentro se mantuvo una presencia constante de patrullas municipales, situación que calificó como un acto de intimidación hacia los asistentes.

      Asimismo, señaló que desde el momento de la manifestación hubo presencia de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), aunque sostuvo que, ante lo que consideró una omisión por parte de autoridades municipales y estatales, los afectados optarán por presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

      Finalmente, la regidora adelantó que el caso también será llevado ante el Cabildo de Soledad de Graciano Sánchez. Además, denunció que en anteriores ocasiones se le ha impedido intervenir durante sesiones del órgano colegiado bajo el argumento de que se trataba de sesiones extraordinarias.

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