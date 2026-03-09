Se disparan los males mentales entre jóvenes

La demanda de atención psicológica entre jóvenes potosinos ha ido en aumento en los últimos años, fenómeno que ha llevado al Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve) a ampliar su capacidad de atención y proyectar nuevos servicios para este 2026.

Inpojuve amplía servicios y proyecta expansión

El titular del organismo, Jesús Adolfo Rubio Velázquez, informó que durante 2025 alrededor de 800 jóvenes recibieron atención psicológica gratuita en las instalaciones del instituto en la capital potosina, cifra que esperan duplicar este año.

Explicó que, ante la creciente solicitud de este tipo de servicios, el instituto prevé habilitar nuevos consultorios dentro de sus instalaciones para incrementar la cobertura y reducir los tiempos de espera para quienes buscan acompañamiento profesional.

Perfil y rango de atención de los jóvenes beneficiados

Rubio Velázquez señaló que la mayoría de quienes acuden a solicitar apoyo se encuentra entre los 19 y 23 años de edad, aunque el rango de atención del instituto está dirigido a personas de entre 12 y 29 años.

El funcionario también adelantó que los servicios que actualmente se brindan en la capital comenzarán a replicarse en otras regiones del estado, con la apertura de oficinas en municipios como Ciudad Valles, Rioverde y Matehuala.

Además del acompañamiento psicológico, el instituto proyecta incorporar atención nutricional gratuita y fortalecer actividades deportivas en coordinación con el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, como parte de una estrategia orientada a la salud integral de la población joven.