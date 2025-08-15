Promueve Inpojuve cursos de manejo

CIUDAD VALLES.- Comenzaron los cursos de manejo en los terrenos de la Feria, promovidos por el Inpojuve, con los que 72 jóvenes aprenderán a conducir luego de pagar 670 pesos.

A media mañana, el director estatal del Inpojuve, Jesús Rubio Velázquez, acompañado de Sear Jasub Santos, delegado de la misma instancia y representantes de la Guardia Civil, quienes fungen como instructores de manejo, encabezaron el arranque de las clases que tendrán 3 semanas de duración y cada mes habrá otra convocatoria para que se integren más a los cursos.

Hoy, dos estudiantes fueron los que arrancaron las clases, demostrando que ya controlan el despegue de la unidad, ante las autoridades. Por lo que se espera tener una buena respuesta a esta campaña dirigida a los jóvenes para que puedan aprender a manejar.