Se disparan precios de hortalizas y verduras

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Se vuelven a disparar precios de hortalizas y verduras. Marisela Gallegos, comerciante de frutas y verduras, explicó que El aguacate de la mejor calidad subió de 50 a 80 pesos al menudeo.

Dijo que la naranja costaba 20 pesos el kilo y subió a 30; la cebolla costaba 12 pesos y ahora su precio se disparó a 20 pesos el kilo.

Por otra parte, el limón costaba $20 el kilo y ahora cuesta 30 ó 35 pesos según la variedad. Otro de los productos que ha sufrido incrementos bruscos es la papa, cuyo precio se cotiza entre 45 y 50 pesos el kilo, pero el precio varía según el comerciante.

El plátano también se ubica a precio muy caro, al pasar de 15 a 20 pesos el kilo, precio que se disparó en los últimos ocho días. En el caso del precio de algunos productos de zona marítima, el precio del mango se ubica en mil pesos la caja con 28 kilos, cuando la semana anterior todavía era fácil encontrarlo en 700 pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el caso del jitomate sucedió exactamente lo contrario, porque su precio bajó. Explica que el incremento al precio de los productos se refleja en las compras, porque los clientes compran menos producto.

De esta forma, los mayores incrementos se ubican en el mango, la papa, el aguacate, la naranja, el limón, la manzana y la cebolla, algunos de ellos procedentes de cultivos nacionales. En el caso particular de la manzana, hay variedades que provienen de Estados Unidos.