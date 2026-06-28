Se diversifica gama de campamentos de verano
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Ante el periodo vacacional escolar en San Luis Potosí, la oferta de campamentos de verano 2026 se ha diversificado con opciones que van desde actividades recreativas básicas en colonias y redes sociales, hasta experiencias deportivas especializadas y campamentos de pernocta con costos significativamente más elevados, generando un abanico amplio para las familias potosinas.
En la zona metropolitana destacan alternativas privadas y recreativas como campamentos infantiles en espacios como Kidiverso y centros educativos, donde los costos suelen ir desde los 1,200 pesos semanales, con actividades lúdicas, deportivas y artísticas para menores de edad.
En el sector público, el Gobierno del Estado y Ayuntamientos metropolitanos mantienen opciones accesibles e incluso gratuitas a través de bibliotecas, centros comunitarios y parques, donde los programas incluyen talleres culturales, lectura, deporte y convivencia, lo que los posiciona como las alternativas más económicas para las familias.
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