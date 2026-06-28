logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DANIELA ¡PREPARA SU BODA CON ALEJANDRO PARRA!

Fotogalería

DANIELA ¡PREPARA SU BODA CON ALEJANDRO PARRA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se diversifica gama de campamentos de verano

Por Samuel Moreno

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ante el periodo vacacional escolar en San Luis Potosí, la oferta de campamentos de verano 2026 se ha diversificado con opciones que van desde actividades recreativas básicas en colonias y redes sociales, hasta experiencias deportivas especializadas y campamentos de pernocta con costos significativamente más elevados, generando un abanico amplio para las familias potosinas.

      En la zona metropolitana destacan alternativas privadas y recreativas como campamentos infantiles en espacios como Kidiverso y centros educativos, donde los costos suelen ir desde los 1,200 pesos semanales, con actividades lúdicas, deportivas y artísticas para menores de edad.

      En el sector público, el Gobierno del Estado y Ayuntamientos metropolitanos mantienen opciones accesibles e incluso gratuitas a través de bibliotecas, centros comunitarios y parques, donde los programas incluyen talleres culturales, lectura, deporte y convivencia, lo que los posiciona como las alternativas más económicas para las familias.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        No hay otra manera de competir si no es en unidad: Galindo a priistas
        No hay otra manera de competir si no es en unidad: Galindo a priistas

        No hay otra manera de competir si no es en unidad: Galindo a priistas

        SLP

        Redacción

        Durante un evento en la sede del tricolor se entregaron reconocimientos a militantes con amplia trayectoria

        Niega dirigente del PRI haber entregado despensas de Sedesore
        Niega dirigente del PRI haber entregado despensas de Sedesore

        Niega dirigente del PRI haber entregado despensas de Sedesore

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        La presidenta estatal del PRI advirtió que se tomarán acciones si se confirma alguna irregularidad

        ¿Qué opciones tienes si no entras a la UASLP?
        ¿Qué opciones tienes si no entras a la UASLP?

        ¿Qué opciones tienes si no entras a la UASLP?

        SLP

        Samuel Moreno

        Instituciones públicas y privadas amplían ofertas para atender la creciente demanda educativa

        Conagua se reúne con vecinos tras altercado con policías en San Lorenzo
        Conagua se reúne con vecinos tras altercado con policías en San Lorenzo

        Conagua se reúne con vecinos tras altercado con policías en San Lorenzo

        SLP

        Flor Martínez

        Denunciarán ante CEDH por agresiones de los uniformados durante la manifestación por falta de agua