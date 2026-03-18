Se elevó 6.85% la recaudación de parquímetros

Durante el 2025, el ayuntamiento de San Luis Potosí registró un incremento del 6.85 por ciento en los ingresos por parquímetros a comparación con el ingreso registrado en el 2024, de acuerdo con la información disponible en la Plataforma Estatal de Transparencia.

En total el municipio recaudó un monto de 29 millones 168 mil 426 pesos en el año pasado, frente a 27 millones 297 mil 515 pesos en 2024, lo que representa un incremento de 1 millón 870 mil 911 pesos.

En promedio la administración capitalina recaudó una media mensual de 2 millones 430 mil 702 pesos a lo largo del 2025.

Variaciones mensuales en la recaudación de parquímetros

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Pese a este incremento, el comportamiento no fue uniforme a lo largo del año, pese a una tendencia general al alza. Durante los primeros meses del año se observaron caídas del 3.68 por ciento en enero, en febrero del 8.15 por ciento y en abril del 4.55 por ciento. Meses en los que se registraron menores ingresos con respecto a 2024.

Recuperación y meses con mayor recaudación

Sin embargo, a partir de mayo comenzó una recuperación que se consolidó en el segundo semestre, con septiembre con una alza del 27.63 por ciento, octubre con 23.74 por ciento seguido de agosto con un crecimiento anual del 17.79 por ciento. De igual forma destaca junio y julio ambos con aumentos superiores al 10 por ciento en contraste noviembre volvió a presentar una ligera caída anual del 1.46 por ciento.

En términos absolutos, los meses con mayor recaudación el año pasado fueron octubre con 2.78 millones de pesos y julio con 2.69 millones de pesos.