Se festeja a la Virgen de las Mercedes

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Cada 24 de septiembre, la Parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, ubicada en la colonia Industrial Mexicana, celebra a su santa patrona con diversas actividades religiosas y festivas, mientras que en el Mercado de la Merced también se llevan a cabo festejos en honor a la imagen, en los que además se agradece por el 78 aniversario de este centro de abasto.

Tanto en la parroquia como en el mercado, devotos y fieles se reúnen para agradecer y elevar oraciones a Nuestra Señora de las Mercedes, principalmente por salud y trabajo, como parte de una tradición que año con año congrega a comerciantes, familias y habitantes de la zona.

En el Mercado de la Merced, las celebraciones incluyeron la noche del miércoles un baile sonidero, como parte de las actividades organizadas para conmemorar a la santa patrona y el aniversario 78 del mercado.

En la parroquia, el programa contempla durante el jueves misas, mañanitas, la participación de danzantes, una misa de unción de enfermos, danza folklórica y la celebración solemne presidida por el arzobispo de San Luis Potosí, monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, acompañado por sacerdotes del decanato e invitados.

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Las actividades religiosas comenzaron desde las 6:00 de la mañana con el repique de campanas, seguido a las 7:00 horas por las mañanitas a la Virgen y una misa con mariachi. Posteriormente se ofreció café y pan a los asistentes y se programaron presentaciones de danzantes.

A las 12:00 del día se llevó a cabo la Misa de Unción de Enfermos, mientras que por la tarde, la presentación de danza folklórica y, a las 6:30, la misa solemne.

Después de la misa se contó con la participación de un mariachi y de la banda "11 Vientos". Como cierre de los festejos, por la noche se realizó la tradicional quema de pólvora, además del repique de campanas.

La celebración forma parte del novenario en honor a Nuestra Señora de las Mercedes, en el que durante los días previos participaron distintos sectores parroquiales, peregrinos, grupos religiosos, coros, monaguillos y comerciantes, además de actividades como una carrera atlética y una kermés.