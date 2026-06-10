Se formaliza el Comité Estatal de Cáncer en San Luis Potosí

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En medio de un escenario en el que el cáncer continúa siendo una de las principales causas de muerte entre las mujeres mexicanas, el Gobierno del Estado formalizó la creación del Comité Estatal de Cáncer en la Mujer, un organismo que tendrá la tarea de coordinar acciones de prevención, detección oportuna y atención del cáncer de mama y cervicouterino en San Luis Potosí.

La medida, publicada en el Periódico Oficial del Estado (POE), cobra relevancia debido a que el cáncer de mama sigue siendo la principal causa de muerte por tumores malignos entre las mujeres mexicanas, mientras que el cáncer cervicouterino permanece entre los padecimientos con mayor impacto en salud pública.

Datos difundidos por el INEGI señalan que la mortalidad por cáncer ha mantenido una tendencia creciente en la última década, alcanzando una tasa de 73.1 defunciones por cada 100 mil habitantes en 2024.

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo comité será el impulso al Registro Estatal de Cáncer y su vinculación con el Registro Nacional de Cáncer, una herramienta considerada estratégica para conocer con mayor precisión la incidencia, mortalidad y comportamiento de estas enfermedades en la entidad. El decreto establece que el organismo deberá mejorar la calidad de la información epidemiológica y fortalecer la coordinación entre instituciones públicas, privadas y organizaciones civiles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La creación de este órgano también ocurre en un contexto en el que las autoridades sanitarias han reforzado las acciones preventivas. Durante 2025, los Servicios de Salud de San Luis Potosí realizaron más de 7 mil 800 mastografías y más de 12 mil 700 pruebas de detección de cáncer cervicouterino, logrando identificar decenas de nuevos casos que fueron canalizados a tratamiento oportuno. Asimismo, se anunció el fortalecimiento de pruebas de detección del Virus del Papiloma Humano (VPH), principal factor asociado al cáncer de cuello uterino.