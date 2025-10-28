Se fortalecen orden y legalidad en la actividad comercial

Durante la presentación del Primer Informe de Resultados de la Dirección de Comercio Municipal, el alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que Comercio es una de las áreas más complejas, en la que a diario se lucha para la seguridad de la población.

Reconoció los logros presentados y exhortó al personal a continuar con la eficiencia operativa y administrativa, así como a servir mejor a la población con la simplificación de los procesos.

Ante Imelda Elizalde, presidenta de Canacintra; Leopoldo Stevens Pérez, presidente de CMIC; Mónica Heredia, presidenta de Nuestro Centro y del Consejo de Seguridad del Centro Histórico; líderes de rutas de tianguis e integrantes del Cabildo, el director de Comercio Municipal, Ángel de la Vega Pineda, presentó avances sin precedente en las actividades comerciales de la Capital en materia operativa, marco legal y eficiencia administrativa.

Ante representantes de las cámaras empresariales y de comercio, así como representantes de organizaciones de comerciantes, el titular del área afirmó que el objetivo fundamental es tener una ciudad más ordenada, accesible y amable, con espacios dignos y seguros para todos, pero sin detener el progreso.

En este sentido, señaló que el comercio es el motor de desarrollo y el gobierno de la capital apuesta por una economía fuerte, en un marco de respeto a la legalidad y de seguridad para la población, aspectos en los que se ha avanzado mediante el diálogo con todo tipo de comercios y con una reglamentación como herramienta que mejora la convivencia y fortalece la seguridad.

En materia administrativa, dijo que este gobierno ha puesto especial empeño en la capacitación en materia legal y marco normativo para inspectores; así como en la homologación de giros, la simplificación de trámites para que los procesos sean más fáciles, transparentes y humanos.