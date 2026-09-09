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Se han evitado, sólo en este año, cuatro suicidios

Agentes de SGS han convencido a personas a no saltar de puentes

Por Flor Martínez

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Se han evitado, sólo en este año, cuatro suicidios
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      La Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, ha atendido en lo que va del año cuatro casos de personas que han atentado contra su integridad con el propósito de lanzarse desde un puente, informó el titular de la corporación municipal, Víctor Aristarco Serna Piña.

      Subrayó que a través de la Unidad Especializada de Atención a la Violencia Familiar y de Género se han atendido los cuatro casos, con un seguimiento integral  y una atención transversal, como ocurrió con el último caso donde una jovencita fue víctima.

      En este caso, dijo que el personal de la UAVI brindó contención y primeros auxilios psicológicos a la joven y, una vez que se encontró a salvo, se hizo entrega segura a su red familiar, a quienes se apoyó con el traslado para canalizar a la víctima a una institución especializada en salud mental para recibir atención oportuna.

      Explicó que, como parte del seguimiento al caso, los familiares aceptaron recibir visitas domiciliarias por parte de personal de la unidad especializada, con el objetivo de verificar que se da continuidad a las indicaciones de su atención médica.

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      Agregó que este jueves 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, personal de esta subdirección desplegará una jornada de entrega de trípticos informativos para concientizar sobre el suicidio y el llamado a buscar ayuda profesional.

      Además, informó que se realizará un conversatorio sobre la prevención del suicidio dirigido a oficiales activos de la corporación, con el objetivo de fomentar la salud mental entre los policías, quienes deben estar bien primero para ayudar y proteger al resto de la población.

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