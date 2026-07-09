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Se incrementan casos de extorsión a comerciantes

Por Martín Rodríguez

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
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Se incrementan casos de extorsión a comerciantes
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      Comerciantes del Centro Histórico de la capital confirmaron que sufren extorsiones en modalidades diversas, justo en San Luis Potosí donde delito va a la alza, aunque si bien son muy pocos los casos, autoridades federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se entrevistarán con ellos para capacitarlos, detectar los problemas y resolverlos a través de la investigación policial, informó la presidente de Nuestro Centro, Mónica Heredia.

      "No nos podemos tapar los ojos o taparnos la boca y pensar que esto no existe...". Aunque no se sabe con precisión de las fechas, el Gobierno Federal establece contacto con los sectores productivos locales para fortalecer las medidas de prevención y en su caso erradicación de conductas de diversos delitos.

      Hasta ahora, se sabe que los seguimientos del Gobierno Federal permitirán acercarse a los sectores productivos del país, para prevenir hechos diversos de delincuencia, entre los que se encuentra el caso de la extorsión.

      Mónica Heredia explicó que en el caso de San Luis Potosí, el reporte oficial de casos de extorsión es muy bajo, pero todos los comerciantes están interesados en ver la manera en que se les abran las puertas para la capacitación en materia de prevención de los delitos relacionados con la extorsión y otros que se generan a partir de las actividades productivas y económicas.

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      "Yo en lo personal tengo muy pocos reportes de comerciantes que hayan sufrido alguna modalidad de extorsión, pero la idea es prevenir y estar atentos, pero también seguir capacitándonos a ese respecto, sobre todo porque estas condiciones evolucionan y se les tiene que poner sobre la mesa de manera permanente".

      Añadió que quienes sufren alguna modalidad de extorsión, pueden estar expuestos a través de cuestiones bancarias, asuntos personales o familiares y hasta de índole sexual.

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