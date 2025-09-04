Se instalará una mesa de diálogo UASLP-Gobierno

“Es conciliar. Si hay unos pagos por hacer, se van a tener que hacer”, dijo J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado sobre los adeudos que demanda la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) al Poder Ejecutivo.

Este lunes Torres Sánchez se reunió con el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra y el secretario Federico Arturo Garza Herrera, ambos de la UASLP, a fin de abordar diferentes temas, sin embargo, no se precisaron los mismos.

El funcionario estatal refirió que luego de sostener diálogo con los directivos universitarios, se estableció una “ruta” de seguimiento, consistente en que la próxima semana se conformará una mesa de trabajo donde estarán presentes los encargados de finanzas de ambas instituciones.

“Yo agradezco, de verdad, infinitamente la voluntad del señor rector, del propio secretario de la universidad de tener la gentileza de querer resolver cualquier problemática, si así se le puede llamar. Desde nuestro punto de vista no lo es”, expuso.

Adujo que, en dicho encuentro se buscará “conciliar” cualquier diferencia en materia económica con la casa de estudios potosina, porque el fondo de todo es “eso”, es decir, la conciliación de cifras.