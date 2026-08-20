logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se mantiene en SL ocupación hotelera

Por Rolando Morales

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
A
Se mantiene en SL ocupación hotelera
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La ocupación hotelera en la capital potosina se ha mantenido estable durante el actual periodo vacacional de verano, con un promedio cercano al 60 por ciento, informó la directora de Turismo Municipal, Claudia Peralta Antiga. 

      Señaló que se trata de la temporada alta más extensa del año debido a la duración de las vacaciones escolares, lo que ha favorecido la llegada constante de visitantes.

      La funcionaria indicó que el comportamiento de la actividad turística ha sido positivo gracias a la realización de diversos eventos que atraen visitantes a la ciudad. Agregó que en el Centro Histórico se ha observado una importante afluencia de personas y una respuesta favorable por parte de quienes eligieron a San Luis Potosí como destino durante el verano.

      Peralta Antiga destacó que, además del turismo nacional, la ciudad ha registrado una presencia importante de visitantes extranjeros. Explicó que actualmente alrededor del 80 por ciento de los turistas provienen de distintas entidades del país, mientras que el 20 por ciento restante corresponde a viajeros internacionales.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Entre los visitantes extranjeros, Estados Unidos se mantiene como el principal mercado emisor para la capital potosina. También se ha identificado la llegada de turistas procedentes de España y Colombia. En cuanto al turismo nacional, la mayoría de los visitantes llegan desde la Ciudad de México y el Estado de México.

      La directora de Turismo añadió que la actividad turística en la ciudad no depende únicamente de los visitantes recreativos, sino también de segmentos como el turismo de negocios y de reuniones.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Video | Exigen justicia para víctimas de recientes ataques armados
        Video | Exigen justicia para víctimas de recientes ataques armados

        Video | Exigen justicia para víctimas de recientes ataques armados

        SLP

        Rubén Pacheco

        La caravana avanzó por calles del centro histórico hacia la FGE en Eje Vial

        Realiza JEC labores de conservación en la Vía Alterna
        Realiza JEC labores de conservación en la Vía Alterna

        Realiza JEC labores de conservación en la Vía Alterna

        SLP

        Pulso Online

        Las cuadrillas trabajan en los primeros cinco kilómetros de la vialidad que conecta con el Eje 122 de la Zona Industrial

        Tras marcha, Fiscalía recibe a familiares de dos víctimas
        Tras marcha, Fiscalía recibe a familiares de dos víctimas

        Tras marcha, Fiscalía recibe a familiares de dos víctimas

        SLP

        Pulso Online

        La institución informó sobre las investigaciones por la muerte del universitario y las lesiones causadas a un adolescente

        Investigan a Tecmol por tala en márgenes del río Valles
        Investigan a Tecmol por tala en márgenes del río Valles

        Investigan a "Tecmol" por tala en márgenes del río Valles

        SLP

        Huasteca Hoy

        Romero Calzada tenía la intención de hacer del sitio un lugar con interés comercial y turístico