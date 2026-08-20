Se mantiene en SL ocupación hotelera

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La ocupación hotelera en la capital potosina se ha mantenido estable durante el actual periodo vacacional de verano, con un promedio cercano al 60 por ciento, informó la directora de Turismo Municipal, Claudia Peralta Antiga.

Señaló que se trata de la temporada alta más extensa del año debido a la duración de las vacaciones escolares, lo que ha favorecido la llegada constante de visitantes.

La funcionaria indicó que el comportamiento de la actividad turística ha sido positivo gracias a la realización de diversos eventos que atraen visitantes a la ciudad. Agregó que en el Centro Histórico se ha observado una importante afluencia de personas y una respuesta favorable por parte de quienes eligieron a San Luis Potosí como destino durante el verano.

Peralta Antiga destacó que, además del turismo nacional, la ciudad ha registrado una presencia importante de visitantes extranjeros. Explicó que actualmente alrededor del 80 por ciento de los turistas provienen de distintas entidades del país, mientras que el 20 por ciento restante corresponde a viajeros internacionales.

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Entre los visitantes extranjeros, Estados Unidos se mantiene como el principal mercado emisor para la capital potosina. También se ha identificado la llegada de turistas procedentes de España y Colombia. En cuanto al turismo nacional, la mayoría de los visitantes llegan desde la Ciudad de México y el Estado de México.

La directora de Turismo añadió que la actividad turística en la ciudad no depende únicamente de los visitantes recreativos, sino también de segmentos como el turismo de negocios y de reuniones.