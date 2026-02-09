Se mantiene estable la cifra de divorcios
No se ha registrado un repunte, por lo menos en los últimos años
En la antesala del 14 de febrero, Día de los Enamorados, las cifras oficiales muestran que el fenómeno del divorcio en San Luis Potosí se ha mantenido prácticamente sin variaciones en los últimos dos años, de acuerdo con la Estadística de Divorcios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Durante 2023, el estado registró 3 mil 534 divorcios, mientras que en 2024 la cifra fue de 3 mil 537, es decir, apenas tres casos más, lo que refleja una tendencia de estabilidad en la disolución de matrimonios en la entidad.
Estos datos contrastan con el contexto social que rodea a febrero, un mes tradicionalmente asociado al amor, el matrimonio y las celebraciones de pareja, pero que también suele detonar reflexiones sobre la permanencia de las relaciones conyugales.
En lo que respecta a 2025, hasta el momento no existe un dato oficial anual consolidado sobre el número total de divorcios registrados en San Luis Potosí, ya que el Inegi publica estas estadísticas con un desfase anual.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Prevén inversión de 50 mdp en distritos de riego de SLP
Rubén Pacheco
Conagua se une al Plan Hídrico Nacional para asegurar agua de calidad en San Luis Potosí
Estado declara área natural protegida al parque Villa Hidalgo
Rubén Pacheco
Descubre cómo se protegen y restauran los sistemas naturales en Villa Hidalgo, ahora bajo la categoría de Área Natural Protegida.
SEGE apuesta por uso moderado del celular en aulas
Rubén Pacheco
Juan Carlos Torres Cedillo, titular de SEGE, comenta sobre la importancia de regular el uso de celulares en el ámbito educativo.