Se mantiene estable la cifra de divorcios

En la antesala del 14 de febrero, Día de los Enamorados, las cifras oficiales muestran que el fenómeno del divorcio en San Luis Potosí se ha mantenido prácticamente sin variaciones en los últimos dos años, de acuerdo con la Estadística de Divorcios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante 2023, el estado registró 3 mil 534 divorcios, mientras que en 2024 la cifra fue de 3 mil 537, es decir, apenas tres casos más, lo que refleja una tendencia de estabilidad en la disolución de matrimonios en la entidad.

Estos datos contrastan con el contexto social que rodea a febrero, un mes tradicionalmente asociado al amor, el matrimonio y las celebraciones de pareja, pero que también suele detonar reflexiones sobre la permanencia de las relaciones conyugales.

En lo que respecta a 2025, hasta el momento no existe un dato oficial anual consolidado sobre el número total de divorcios registrados en San Luis Potosí, ya que el Inegi publica estas estadísticas con un desfase anual.

