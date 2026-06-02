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Se organizan para apoyar a buscadoras

Diversas organizaciones se unen para entregar equipo y recurso

Por Martín Rodríguez

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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Se organizan para apoyar a buscadoras
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      Organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y algunos organismos internacionales, acordaron unirse para llevar recursos, materiales de trabajo y apoyo general para madres buscadoras o familiares de personas desaparecidas o no localizadas, acuerdo tomado como resultado del foro "Del dolor a la paz", que se desarrolló en el templo del Sagrario ("La Compañía") informó la organizadora María de los Ángeles Hermosillo Casas.

      Para este lunes, ya había un poco más de 30 organizaciones que se sumaban al trabajo coordinado para asistir a las personas víctimas del delito y en su caso a familiares de personas desaparecidas o no localizadas. "A las organizaciones nos hacía falta un foro de esta naturaleza para unirnos, porque luego andamos cada quien trabajando por su lado".

      Consideró que la convocatoria de la iglesia potosina con la sociedad civil rindió un fruto muy importante, porque nacen espacios de orientación psicológica, orientación familiar, atención a casos de adicciones y preparación de jóvenes o jovencitas para su ingreso a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí o a las instituciones de educación superior. Nace también una consultoría gratuita que atenderá aspectos jurídicos específicos y en su caso tareas para concientizar sobre la prevención de la violencia.

      A lo largo de los días de foro, se sumaron por ejemplo abogadas de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que ofrecieron capacitación gratuita en materia de derechos de las personas con familiares desaparecidos o no localizados, obviamente tratando cada caso según su naturaleza, acuerdo tomado con personas que conocieron a Ángeles Hermosillo en su periodo como integrante del Consejo Consultivo del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí.

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