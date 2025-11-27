Se perdieron 64 mil empleos, revela el Inegi

Hasta el tercer trimestre del 2025, la población ocupada en la entidad fue de 1.2 millones de personas, lo que implica una pérdida de más de 64 mil plazas en comparación con el tercer trimestre del 2024, siendo la industria manufacturera la que registró la mayor disminución, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente a los meses de julio a septiembre, la entidad potosina registró una población ocupada de un millón 242 mil 963 personas.

Sin embargo, un año antes la PEA sumaba un millón 307 mil 492 de personas, es decir, 64 mil 529 menos que el periodo con el que se compara.

La industria manufacturera, que concentró 18.4 por ciento de la población ocupada, disminuyó en 36 mil personas. El comercio, que alcanzó 18.1 por ciento de la población ocupada, mostró un decremento de 14 mil personas. En los servicios diversos, con 9 por ciento de las personas ocupadas, también se registró un decremento de 22 mil personas. En los servicios sociales, con 7.9 por ciento de las personas ocupadas, se registró un decremento de 2 mil personas.

En contraste, las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca concentraron 15 por ciento de las y los ocupados: el número de personas subió en 10 mil. Los servicios profesionales, financieros y corporativos agruparon 7.1 por ciento, con un ascenso de 6 mil personas ocupadas frente al tercer trimestre de 2024. Restaurantes y servicios de alojamiento agruparon 7.9 por ciento de la población ocupada: el incremento anual fue de 816 personas.

Durante este periodo, 707 mil personas trabajaban en condiciones de informalidad.

Esto equivale al 56.9 por ciento de toda la población ocupada, es decir, más de la mitad de quienes tienen un trabajo lo hacen sin seguridad social, sin contrato o sin prestaciones. De estas, 328 mil personas laboran en el sector informal, es decir, en actividades económicas que operan desde los hogares o pequeños negocios sin registro oficial como empresa.