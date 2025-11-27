Empleo informal se disparó: Inegi

Ciudad de México.- El empleo informal llegó a 55.4% de la población ocupada en el país durante el tercer trimestre de 2025, la tasa más alta desde el mismo lapso de 2022, cuando se ubicó en 55.6%, mostraron datos del Inegi.

A nivel regional, el sur y sureste presentaron los mayores niveles de informalidad: en Oaxaca, 80.1% de los trabajadores; Guerrero, 77.2%; Chiapas, 77.0%, además de Tlaxcala, con 72.1%, e Hidalgo, 71.6%.

Durante el periodo de julio a septiembre del presente año, se generaron 92 mil 689 empleos tanto del sector formal como informal de la economía respecto al primer trimestre de 2025, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La tasa de desempleo quedó en 2.9% de la población económicamente activa (PEA).

Los resultados de Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al tercer trimestre del año revelan que casi seis de cada 10 trabajadores subordinados a un patrón en general (57%) no tienen acceso a las instituciones de salud, y más de cuatro de cada 10 (41%) no cuentan con un contrato escrito.

Entre julio y septiembre de 2025 se generaron 401 mil nuevos empleos en la informalidad, llegando a casi 33 millones de plazas, de las cuales 19.4 millones son ocupadas por hombres y 13.6 millones por mujeres.

En el sector formal se perdieron 308 mil puestos, por lo que en términos netos se crearon 92.7 mil plazas en ese lapso, todas informales. Pese a ello, el número de desempleados aumentó en 145.6 mil personas, al pasar de un millón 624 mil entre abril y junio, a un millón 769 mil en el tercer trimestre.