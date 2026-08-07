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Se reunirán expertos del sector automotriz

Por Martín Rodríguez

Agosto 07, 2026 03:00 a.m.
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Se reunirán expertos del sector automotriz
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      Ya hay fecha para el Automotive Connection Potosí, que en la segunda edición promete un evento 2026 mucho más robusto, tanto en ponencias magistrales como en avance de la industria automotriz, rediseño y reconstrucción de modelos de negocio y técnicas de resiliencia y reacomodo del modelo global, confirmó Alberto Rosales, presidente del Clúster Automotriz.

      El evento está programado para los días 11 y 12 de noviembre; el dirigente empresarial informó que se encuentran en la etapa de inscripción de propuestas para trabajar en conjunto con el evento que será al mismo tiempo un escaparate para negocios, pero también para el establecimiento de encuentros con las empresas ancla, las principales de proveeduría, de proveedores secundarios y de servicios.

      El evento incluye desde proveedores hasta la exhibición de nuevas tendencias en el diseño automotriz, entre las que pudiera haber aportación de prototipos de las empresas que ensamblan vehículos, aquellos que aún no salen a la venta y algunos que forman parte de rediseños.

      Los propios proveedores ya comenzaron a apartar stands para el Centro de Negocios Potosí, de manera que los aseguren y comiencen a trabajar con otras empresas que les ayuden a trabar negocios o incluso con representantes de otros países.

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      Vienen compradores y empresas que atraen inversiones, además de que habrá encuentros de negocios para que los proveedores se puedan inscribir en la base de proveedores si es que consiguen amarrar convenios.

      En septiembre vendrán los directivos de JETRO de Japón, la empresa que traba las relaciones de la industria automotriz con otros países, lo que abre la posibilidad de una participación directa para el Automotive Connection Potosí, la segunda edición que según el Clúster Automotriz, reúne las características necesarias para hacer un encuentro mucho más robusto y para trabar todavía más definiciones.

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