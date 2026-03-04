Se supliría la AVG por "otra cosa": López Torres
La diputada de Morena no admite que el mecanismo no funcionó
La Alerta de Violencia de Género (AVG) podría ser retirada en San Luis Potosí como parte de una decisión federal que contempla sustituir este mecanismo por otro instrumento aún no detallado públicamente, informó la diputada Gabriela López Torres, quien aseguró que desde la Secretaría de las Mujeres, le adelantaron que la medida aplicaría en otras entidades.
Revisión y evaluación de la Alerta de Violencia de Género
La legisladora señaló que las alertas "han quedado obsoletas" y actualmente la federación revisa qué acciones se cumplieron, cuáles contribuyeron a disminuir las violencias y cuáles no.
Explicó que una vez retirada la alerta, se presentaría un nuevo mecanismo que permitiría generar estadísticas y establecer acciones concretas para municipios y los estados. Sin embargo, reconoció que aún no conoce los lineamientos, alcances ni criterios bajo los cuales operaría este instrumento.
Reacciones y próximos pasos de la diputada Gabriela López Torres
Actualmente la AVG permanece vigente en San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles. López Torres indicó que externó su preocupación ante la federación por el retiro de la alerta y que sostendrá una reunión vía Zoom con Ingrid Gómez Saracibar, Subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias en la Secretaría de las Mujeres para que le amplíen la información.
Persisten causas de AVG: activistas
Violencia feminicida y agresiones siguen impunes en zonas rurales e indígenas, alertan activistas
Uno de los puntos que abordará es la obtención de cifras reales de violencia contra las mujeres. Recordó que todo delito cometido contra una mujer debe investigarse desde el primer momento como feminicidio.
Cuestionada sobre si la AVG no ha funcionado, sostuvo que más que un fracaso, se trata de un mecanismo que requiere otro tipo de acciones.
