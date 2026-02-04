logo pulso
Se va en fugas 50% del agua de la ciudad

Se reparará toda la red de distribución del Interapas, anuncia la CEA

Por Samuel Moreno

Febrero 04, 2026 03:00 a.m.
A
Más que la disponibilidad de nuevas fuentes de abastecimiento, el principal desafío para garantizar el suministro de agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí sigue siendo el deterioro de la infraestructura, donde actualmente se pierde cerca del 50 por ciento del volumen que se inyecta a la red, reconoció el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez.

Ante este panorama, el funcionario estatal adelantó que durante el presente mes de febrero se emitirá la licitación correspondiente a la primera etapa de rehabilitación de la red hidráulica operada por el Interapas, proyecto que iniciará en colonias del norte de la capital potosina.

Martínez Sánchez explicó que, si bien se avanza de manera paralela en la construcción del ducto que conectará la presa de El Peaje con la de San José, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dicho esfuerzo resultaría insuficiente si no se corrigen las fallas estructurales del sistema de distribución.

"El volumen adicional no serviría de nada si no se arregla la red de agua de la ciudad", advirtió, al señalar que las fugas representan uno de los principales factores que agravan la crisis hídrica y afectan de manera directa a miles de usuarios.

De acuerdo con lo previsto, una vez emitida la licitación, se espera que las obras puedan arrancar durante el mes de marzo, de manera simultánea a los trabajos de sectorización que desarrolla el propio Interapas, estrategia que permitirá un mayor control en la distribución y detección de fugas.

