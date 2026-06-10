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Sebastián convierte el Centro Histórico en museo al aire libre

Enrique Galindo inaugura la exposición "Chac Mool" del reconocido escultor

Por Redacción

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
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      El Alcalde Enrique Galindo Ceballos consolidó el Centro Histórico de San Luis Potosí como un referente cultural con la inauguración de la exposición "Chac Mool", una muestra del reconocido escultor mexicano Sebastián que permanecerá abierta al público durante la temporada mundialista y hasta el mes de septiembre en Plaza de Armas y diversos espacios del Centro Cultural Palacio Municipal.

      La exposición reúne 38 piezas entre esculturas monumentales, dibujos y maquetas que reinterpretan una de las figuras más emblemáticas del imaginario mesoamericano.

      El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos recordó que conoció a Sebastián hace más de tres décadas y destacó la trascendencia internacional de su trayectoria artística.

      Señaló que el escultor cuenta con obras instaladas en los cinco continentes y es uno de los máximos representantes del arte mexicano contemporáneo. Agregó que la invitación a San Luis Potosí constituye un reconocimiento a su legado, pero también una oportunidad para que miles de visitantes y familias disfruten durante la temporada mundialista de una exposición que enriquece la oferta cultural de la ciudad.

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      Durante la ceremonia inaugural, el maestro Sebastián expresó su emoción por traer su obra a la capital potosina y destacó el valor cultural que distingue a la ciudad. Asimismo, reconoció al Alcalde Enrique Galindo Ceballos como una persona con un alto sentido de la cultura.

      El escultor explicó que la exposición "Chac Mool" posee un profundo valor nacionalista al retomar una de las figuras más representativas de la herencia prehispánica mexicana y reinterpretarla a través de un lenguaje contemporáneo de formas geométricas, acero y color. Como parte de la muestra, en el cruce de las calles Manuel José Othón y Pasaje Zaragoza fue instalada la emblemática obra "El Pasito", una escultura monumental de intenso color rojo que simboliza movimiento, fortaleza y la vida cotidiana del Centro Histórico.

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