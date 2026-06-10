Sedes del Judicial requerían arreglos

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Las condiciones físicas en las que fueron encontrados algunos inmuebles del Poder Judicial del Estado obligaron a la nueva administración a iniciar trabajos de rehabilitación en diversas sedes judiciales, particularmente en municipios de la Huasteca potosina, donde existían instalaciones con un marcado deterioro.

La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció que uno de los retos que enfrenta la institución es mejorar la infraestructura disponible para la impartición de justicia, al señalar que varios espacios requerían intervenciones urgentes para garantizar un funcionamiento adecuado.

Entre los inmuebles que ya son objeto de reparaciones se encuentran los ubicados en Tamazunchale y Tancanhuitz, donde, de acuerdo con la magistrada, las condiciones de los edificios eran deficientes. Las acciones emprendidas buscan recuperar espacios que durante años acumularon necesidades de mantenimiento y conservación.

La titular del Poder Judicial explicó que el objetivo de la administración es avanzar en la modernización y eficientización de los servicios judiciales, una meta que no sólo implica ajustes administrativos, sino también mejorar las instalaciones donde diariamente laboran trabajadores y acuden ciudadanos para atender procesos legales.

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Además de las obras que ya se ejecutan en el interior del estado, Zarazúa Martínez adelantó que existen proyectos para intervenir instalaciones en la capital potosina, particularmente en el Centro de Justicia, como parte de una estrategia que busca dignificar los espacios judiciales y fortalecer la atención que se brinda a la población.