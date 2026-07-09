Pedirán a Seduvop limpiar canalón del Río Españita

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La Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí señaló que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) no ha realizado las labores de limpieza que le corresponden en el canalón del Río Españita, ubicado frente a la Unidad Administrativa Municipal (UAM), un punto donde durante cada lluvia se acumulan basura y agua.

Seduvop pendiente en limpieza canalón Río Españita

El titular de la dependencia, Christian Azuara, explicó que, junto con la Secretaría General e Interapas, buscarán un acercamiento con Seduvop para solicitar que atienda el tramo, ya que aseguró que se encuentra bajo su responsabilidad.

Azuara indicó que, aunque el Ayuntamiento ha intervenido en al menos cinco ocasiones para retirar residuos frente a la UAM, las acciones resultan insuficientes al tratarse de un espacio cuya conservación corresponde al Gobierno del Estado. Señaló que la falta de mantenimiento provoca que el problema se repita cada vez que se registran precipitaciones.

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Coordinación necesaria para mantenimiento permanente

El funcionario agregó que el Río Españita también requiere una intervención más amplia. Recordó que hace algunos meses el Ayuntamiento realizó trabajos de limpieza en la zona, pero consideró necesario que exista una coordinación con la administración estatal para dar mantenimiento permanente al sitio.