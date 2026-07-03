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Seguirá el T-MEC vigente hasta 2036

México, EU y Canadá no abandonarán acuerdo comercial

Por Ana Paula Vázquez

Julio 03, 2026 03:00 a.m.
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Seguirá el T-MEC vigente hasta 2036
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      El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continuará vigente al menos durante los próximos 10 años y no existe riesgo de que alguno de los tres países abandone el acuerdo comercial, afirmó la Secretaría de Economía, en el contexto del cierre de su primera revisión sexenal y el inicio de un nuevo ciclo de negociaciones entre las partes.

      El director general de Competitividad y Competencia, Salomón Rosas Ramírez, señaló que la incertidumbre que se generó en torno a la permanencia del tratado quedó descartada, luego de las especulaciones sobre una posible salida de alguno de los socios comerciales, al reiterar que México, Estados Unidos y Canadá han confirmado su permanencia dentro del mecanismo trilateral.

      Durante una visita a San Luis Potosí, el funcionario explicó que el próximo 20 de julio iniciará una nueva ronda de negociaciones entre los tres países, en la que se abordarán temas como la industria farmacéutica, el acero, el sector automotriz y los semiconductores, considerados estratégicos dentro de la relación comercial de América del Norte.

      El 1 de julio concluyó el plazo establecido en el artículo 34.7 del T-MEC para su revisión sexenal, proceso en el que Estados Unidos notificó que no renovaría el acuerdo "en su forma actual", aunque precisó que el tratado continuará vigente mientras se desarrollan las negociaciones entre los 

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      tres países para atender los temas pendientes.

      De acuerdo con el esquema del propio tratado, al no alcanzarse un consenso para extender automáticamente su vigencia por otros 16 años hasta 2042, el T-MEC permanecerá en vigor hasta 2036 y será sometido a revisiones anuales durante la próxima década, en un proceso que permitirá evaluar su funcionamiento y dar seguimiento a los ajustes que acuerden los tres países.

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