Seguirá programa de becas para deportistas

La Alcaldía de la capital repetirá el plan de becas para deportistas, esto luego de que gran parte de aquellos que recibieron el beneficio en 2025, se trajeron lugares destacados en el medallero o en los trofeos en sus respectivas disciplinas, dijo el director de Deporte Municipal, Luis Fernando Alonso Molina.

Dijo que continuarán con el programa de becas de “Voy por San Luis”, que el año pasado dio la oportunidad a 130 deportistas, para mantener su actividad y continuar representando a San Luis Potosí ya sea a nivel nacional o internacional en cualesquiera de las disciplinas.

Anunció que para este mismo mes sale la convocatoria para que los deportistas se apunten y concursen para obtener la beca, de manera que sea posible el acceso al incentivo, con un monto económico que llegará hasta los 5 mil pesos de manera adicional al apoyo psicológico, el acceso a un nutriólogo y las intervenciones o consultas gratuitas con fisioterapeutas.

Añadió que el año pasado, el plan de becas funcionó muy bien porque todos los deportistas respondieron y lo que consideró la mejor respuesta, fue el resultado obtenido en el medallero destacado.

En 2025, el área de Deporte Municipal cubrió casi 30 disciplinas, entre las que incluyen el futbol, el basquetbol, gimnasia, boxeo, artes marciales, lima lama y otras que tal vez no sean tan populares, pero tienen un grado de importancia para ser consideradas dentro de los grupos de apoyo.

Aseguró que la de gimnasia fue la delegación más numerosa, pero la que más gasto se llevó fue natación. Dijo que el 97 por ciento de la gente medallista es de San Luis Potosí capital.