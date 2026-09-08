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Gobierno ve condiciones de paz rumbo a elección de 2027

Se prevé que la participación ciudadana sea libre y segura, dijo Torres Sánchez

Por Samuel Moreno

Septiembre 08, 2026 12:09 p.m.
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J. Guadalupe Torres Sánchez / Foto: Pulso

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      A poco más de un año de que se defina la nueva configuración política del estado, el Gobierno de San Luis Potosí considera que la entidad atraviesa actualmente un escenario de paz y seguridad que permitiría encarar el proceso electoral de 2027, afirmó el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.

      Ante el inicio de la ruta electoral, el funcionario sostuvo que uno de los principales retos será mantener las condiciones de seguridad durante las distintas etapas del proceso, particularmente para quienes decidan contender por algún cargo y para los ciudadanos que participen en la jornada electoral.

      Torres Sánchez señaló que, hasta ahora, existe coordinación entre los tres órdenes de gobierno, por lo que confió en que esta colaboración se mantenga conforme avance el calendario electoral y aumente la actividad política en las cuatro zonas del estado.

      El secretario general de Gobierno también consideró que la ciudadanía potosina muestra disposición para involucrarse en el proceso, ya sea como candidata o candidato, integrante de alguna estructura política o simplemente como votante. En este sentido, aseguró que la participación deberá darse bajo condiciones de libertad y seguridad.

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      "Estamos listos para poder darle acompañamiento como estado a este proceso electoral", afirmó Torres Sánchez, quien sostuvo que el objetivo será que los potosinos puedan acudir a las urnas de manera libre, secreta y directa, pero, sobre todo, segura.

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