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Llaman a aspirantes panistas a sujetarse a la convocatoria

Guajardo Barrera criticó la difusión de encuestas propias y llama a mantener la unidad

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 08, 2026 11:53 a.m.
A
Rubén Guajardo Barrera / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Rubén Guajardo Barrera / Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      "Si cada aspirante presenta su encuesta, habría 15 ganadores", señaló Rubén Guajardo Barrera al cuestionar la difusión de mediciones propias entre quienes buscan encabezar la Coordinación Municipal de la Defensa del Cambio y la Familia del PAN en San Luis Potosí.

      El aspirante sostuvo que la única encuesta que deberá definir el proceso será la que realice el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

      La declaración se da luego de que Marcelo de los Santos Anaya ha difundido de manera reiterada encuestas en las que aparece como puntero. Guajardo señaló que este tipo de ejercicios únicamente representa una "fotografía del momento" y recordó que el proceso interno todavía no concluye.

      De acuerdo con el panista, Santiago Taboada, delegado del CEN, ya estableció que la medición nacional será la única válida.

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      Guajardo afirmó que quienes participan en el proceso firmaron un documento para aceptar los resultados de la encuesta del CEN, por lo que llamó a De los Santos y al resto de aspirantes a sujetarse a la convocatoria.

      Consideró que presentar mediciones individuales puede generar múltiples versiones sobre quién encabeza la contienda, mientras que el partido necesita concentrarse en construir una candidatura competitiva rumbo a 2027.

      El aspirante también vinculó el resultado con la capacidad de los participantes para aceptar una derrota. "La democracia se necesita demócratas", sostuvo, y afirmó que en Acción Nacional deben asumir el triunfo con humildad, pero también la derrota.

      Señaló que no es la primera vez que participa en procesos internos del partido y que la prioridad debe ser mantener un PAN unido y competitivo.

      Como parte de su posicionamiento, Guajardo presentó además seis documentos personales: Declaración 3 de 3, constancias relacionadas con obligaciones alimentarias y antecedentes penales, así como un examen toxicológico que, afirmó, resultó negativo para cocaína, cannabinoides, anfetaminas, benzodiacepinas, opiáceos y otros químicos.

      Aseguró que la documentación ya está disponible en su página de internet y pidió al resto de aspirantes realizar el mismo ejercicio.

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