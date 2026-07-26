Desconfían de los policías municipales

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De entre seis instituciones, tanto la Guardia Civil Municipal (GCM) de Soledad de Graciano Sánchez y la Policía Municipal capitalina, son las corporaciones de seguridad con menor confianza y efectividad entre la población de 18 años y más de la zona urbana de San Luis Potosí.

Semar destaca en efectividad y confianza ciudadana

La Secretaría de la Marina (Semar) fue la instancia con el mayor porcentaje de mucho o algo de efectividad en el desempeño de sus funciones, al registrar un porcentaje del 88.2 por ciento. Con valores por encima del 80 por ciento se ubicaron las Fuerza Aérea Mexicana, además del Ejército Mexicano.

En un segundo nivel, destacó la Guardia Nacional (GN) con un 71.9 por ciento y las peores calificaciones se dieron en ámbito estatal, pues la Guardia Civil Estatal (GCE) obtuvo un 54.1 ciento y las citadas policías municipales un 53.7 ciento.

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Percepción y confianza en corporaciones de seguridad

Los resultados se replicaron en el indicador de confiabilidad, porque la Semar nuevamente destacó como la corporación con la mejor percepción ciudadana, al llegar un 91.3 por ciento de encuestados que la consideró con mucha o algo de confianza.

Las posiciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las Fuerza Aérea Mexicana se mantuvieron por encima del 85 por ciento. En tanto, la GCE en un 56.5 por ciento, precisó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

A su vez, los residentes metropolitanos no solo consideran una baja efectividad de los gendarmes municipales, sino que tampoco confían lo suficiente en ellos, porque solo el 54.8 por ciento opinó que les tiene mucha o algo de confianza, complementa el estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Desde el año pasado, el Inegi modificó la cobertura de definición de la zona urbana de San Luis Potosí, pues no solo considera a la capital, sino que también incorporó al municipio soledense.