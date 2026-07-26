logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Desconfían de los policías municipales

Corporaciones de la capital y de SGS, las de menor confiabilidad ciudadana: Inegi

Por Rubén Pacheco

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
A
Desconfían de los policías municipales
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      De entre seis instituciones, tanto la Guardia Civil Municipal (GCM) de Soledad de Graciano Sánchez y la Policía Municipal capitalina, son las corporaciones de seguridad con menor confianza y efectividad entre la población de 18 años y más de la zona urbana de San Luis Potosí.

      Semar destaca en efectividad y confianza ciudadana

      La Secretaría de la Marina (Semar) fue la instancia con el mayor porcentaje de mucho o algo de efectividad en el desempeño de sus funciones, al registrar un porcentaje del 88.2 por ciento. Con valores por encima del 80 por ciento se ubicaron las Fuerza Aérea Mexicana, además del Ejército Mexicano.

      En un segundo nivel, destacó la Guardia Nacional (GN) con un 71.9 por ciento y las peores calificaciones se dieron en ámbito estatal, pues la Guardia Civil Estatal (GCE) obtuvo un 54.1 ciento y las citadas policías municipales un 53.7 ciento.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Percepción y confianza en corporaciones de seguridad

      Los resultados se replicaron en el indicador de confiabilidad, porque la Semar nuevamente destacó como la corporación con la mejor percepción ciudadana, al llegar un 91.3 por ciento de encuestados que la consideró con mucha o algo de confianza.

      Las posiciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las Fuerza Aérea Mexicana se mantuvieron por encima del 85 por ciento. En tanto, la GCE en un 56.5 por ciento, precisó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

      A su vez, los residentes metropolitanos no solo consideran una baja efectividad de los gendarmes municipales, sino que tampoco confían lo suficiente en ellos, porque solo el 54.8 por ciento opinó que les tiene mucha o algo de confianza, complementa el estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      Desde el año pasado, el Inegi modificó la cobertura de definición de la zona urbana de San Luis Potosí, pues no solo considera a la capital, sino que también incorporó al municipio soledense.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Niega PT exclusión de militante en proceso interno
        Niega PT exclusión de militante en proceso interno

        Niega PT exclusión de militante en proceso interno

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El Tribunal Electoral remitió el caso a la Comisión Nacional del PT para su resolución

        Renuncia dirigente del PRI captado en entrega de apoyos
        Renuncia dirigente del PRI captado en entrega de apoyos

        Renuncia dirigente del PRI captado en entrega de apoyos

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El tricolor designó a Ana Bettzy Coronel como presidenta provisional en la capital

        Hasta de 3 mil pesos, costo de uniformes para regreso a clases
        Hasta de 3 mil pesos, costo de uniformes para regreso a clases

        Hasta de 3 mil pesos, costo de uniformes para regreso a clases

        SLP

        Samuel Moreno

        Negocios del Centro Histórico prevén un aumento en ventas conforme se acerca el inicio del ciclo escolar

        Amparo por obra en El Saucito es un tema salvable: Galindo
        Amparo por obra en El Saucito es un tema salvable: Galindo

        Amparo por obra en El Saucito es un tema salvable: Galindo

        SLP

        Rolando Morales

        Sostuvo que el proyecto ha sido modificado, pero el principal obstáculo es la liberación de las bases de licitación