Seminarista potosino es misionero en Kenia

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Salvador López Arenas, seminarista potosino, completará su formación sacerdotal en el continente africano, como parte de una serie de envíos a diferentes países. Los misioneros 2026, fueron asignados recientemente al concluir la misa que encabezó el nuncio apostólico Joseph Spiteri en el final del Congreso Nacional Juvenil Misionero.

El seminarista potosino desarrolla sus estudios en el Seminario Guadalupano de la Ciudad de México y se preparará hacia el sacerdocio, complementando sus estudios con labores de misionero en Kenia, África.

Se trata del único seminarista de un grupo de católicos que prestarán funciones solidarias y de evangelización en diferentes países en el mundo y que fueron enviados por el nuncio apostólico.

La primera persona enviada por el nuncio apostólico es Mayra Guzmán misionera de Guadalupe, originaria de Guadalajara y quien fue enviada a Chad, África.

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El segundo es el presbítero Adrián Vid, sacerdote asociado a los misioneros de Guadalupe, originario de Corea del Sur y quien irá a la Amazonia.

El presbítero Alejandro Cortés Comparán, de los misioneros de Guadalupe, originario de Guadalajara, Jalisco, fue enviado a Estados Unidos.

El sacerdote Filomeno Sena, del Sagrado Corazón de Jesús, originario de Zamora, Michoacán, fue enviado a la Brasil. El presbítero Rafael Huitrón Torres, de Autlán, Jalisco, fue enviado a Filipinas. De San Juan de los Lagos, fue enviado a Brasil, el presbítero Horacio Pérez Padilla.

Por último, el nuncio apostólico envió al presbítero Jesús Rivera, misionero javeriano originario de Torreón, Coahuila, a Mozambique.